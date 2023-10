Ondata di maltempo sino al weekend, attesi forti temporali

Un poderoso aumento della pressione sulla Scandinavia coincide con una fase piovosa sul Mediterraneo. La settimana vede dunque il ritorno della pioggia su molte delle nostre regioni che risulteranno zona di separazione tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse. I fenomeni potranno risultare a tratti molti intensi. Cambia dunque definitivamente lo scenario in Europa dopo un lungo periodo dominato da un potente quanto insistente anticiclone sub tropicale, responsabile di un fase termicamente anomala per il periodo. L'Italia, i cui accumuli più abbondanti sono attesi sull'alto Tirreno, sarà inizialmente termicamente divisa in due, con le regioni settentrionali con temperature sotto la media, le restanti con valori sopra media in particolare al Sud dove ci potranno ancora essere temperature sopra i 30°C. Vediamo nel dettaglio le previsioni a Cono sino al weekend.

Giovedì 19 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3331m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 20 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera, sono previsti 93mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3144m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 21 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 37mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2594m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 22 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2490m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.