È di nuovo allerta meteo: rischio temporali forti e dissesti a Como e provincia

Dalle 13.50 di oggi mercoledì 14 settembre in provincia di Como è in vigore una nuova allerta per maltempo. L'avviso di criticità, emesso dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, è in codice giallo (ordinaria criticità) e riguarda possibili fenomeni temporaleschi, rischio idraulico e idrogeologico. L'allerta ha validità fino alla mezzanotte del 15 settembre.

"Nelle prime ore del pomeriggio di oggi 14/09 le precipitazioni interesseranno prevalentemente i settori alpini e prealpini centro occidentali e saranno possibili anche sulla fascia pedemontana e di alta pianura occidentale. I fenomeni si estenderanno nelle ore successive sui settori orientali interessando Alpi, Prealpi e, seppur in maniera piu? sparsa e localizzata, pianura orientale. Le precipitazioni saranno anche a carattere di rovescio e temporale, con probabilita? bassa di temporali forti sulla fascia di montagna e alta pianura occidentale, molto bassa altrove. Le cumulate maggiori sono attese sui settori alpini e prealpini, in particolare sulle zone occidentali. Nel corso dell'evento perturbato e? previsto un aumento dell'intensita? del vento da Sud a partire da quota 600-800 metri, con possibili raffiche fino a 70 km/h su Appennino.

Nella prima parte della giornata di domani 15/09 e in particolare nella notte, persiste della debole instabilita? sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana, con possibili precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere temporalesco. A partire dai settori occidentali, nel corso della seconda parte della giornata i fenomeni andranno incontro ad attenuazione."