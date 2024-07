Fino a quando durerà l'allerta meteo sul Lago di Como

Strade allagate, chiusa la Regina, frane e oltre 40 interventi dei vigili del fuoco per l'ultima perturbazione passata sul Lario. La protezione vivile però ha emesso una nuova allerta nella giornata di oggi 7 luglio: arancione per rischio idrogeologico e gialla per temporali forti. Saranno più sporadiche ma in alcune zone anche del Comasco sotto forma di rovesci e temporali. Domani 8 luglio, come spiegano anche gli esperti di 3Bmeteo, a Como sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C

"Nella seconda parte della giornata di oggi 07/07 si conferma la parziale estensione alla pianura di rovesci e temporali. Nel dettaglio, su Alpi e Prealpi occidentali (in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali) le precipitazioni diverranno meno organizzate e sporadiche, ma comunque ancora possibili sotto forma di rovesci e temporali, i quali tenderanno a raggiungere in forma sparsa anche i restanti settori montani centro-orientali. Tra il pomeriggio e la sera si segnala la probabile formazione di locali rovesci e temporali anche sulla pianura, possibili anche di forte intensità, con successivo nuovo coinvolgimento dei settori prealpini. Ai temporali potranno essere accompagnate grandinate di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani 08/07 le condizioni meteo saranno progressivamente più stabili grazie all'espansione di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa. Nella notte residue piogge saranno ancora probabili su alta pianura e Prealpi, localmente sotto forma di rovesci e temporali, ma in veloce attenuazione. Assenza di fenomeni significativi sul territorio per la restante parte di giornata".