Nuova allerta meteo: forti grandinate nel Comasco

La nuova allerta meteo della protezione civile emessa oggi 24 febbraio, valida per tutta la provincia di Como, mette in guardia il territorio lariano dal rischio idrogeologico dovuto a pioggia e grandine. Il Lambro resta osservato speciale.

"Per la giornata di oggi - spiegano dalla protezione civile - si attendono condizioni localmente perturbate, in modo più esteso tra oggi pomeriggio e il primo mattino di domani, con precipitazioni intermittenti a prevalente carattere convettivo, possibili ovunque, ma più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Zero termico tra 900 e 1200 metri". Per la giornata di domani 25 febbraio continua l'instabilità, in attenuazione nel pomeriggio. Durante la mattina saranno possibili rovesci sparsi, di debole o al più moderata intensità, più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci isolati prevalentemente sulle Prealpi. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni diffuse sui settori occidentali, in rapida estensione verso Est.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto a Cantù ed Erba (ma anche a Como) si sono registrate grandinate, anche di forte intensità, nel pomeriggio di oggi, come si vede dalle immagini che ci ha inviato un nostro lettore.