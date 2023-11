Emessa una nuova allerta meteo su Como

Come avevamo già preannunciato questa mattina, la protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo sulla Lombardia. Per Como e provincia la doppia allerta riguarda rischio idrogeologico e idraulico. Sembra che il maltempo ci accompagnerà acora per qualche giorno. Anche il lago di Como è ai livelli massimi e potrebbe verificarsi una nuova esondazione.

Ecco l'avviso completo emesso dalla protezione civile

Allerta meteo su Como e sulla Lombardia

"A partire dal mattino di domani 02/11 e per tutta la seconda parte della giornata previste condizioni di generale instabilità sul territorio regionale. Le precipitazioni, deboli e sparse nella notte, intensificheranno nel corso della mattinata diffusamente sulla Regione e saranno in ulteriore aumento nell'intensità nel corso delle ore pomeridiane, con particolare riferimento alla parte pedemontana, prealpina e alpina centro-orientale. I fenomeni potranno risultare persistenti fino a fine giornata, sebbene in progressiva attenuazione in serata a partire dai settori occidentali. I settori alpini, pedemontani e prealpini saranno interessati dagli accumuli piu' significativi con piogge che nelle ore tardo pomeridiane e serali potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale in concomitanza con l'avvezione di aria piu? fredda in quota, e le cumulate potranno superare i 60/70 mm.

Nevicate sul comparto alpino e prealpino, con quote inizialmente attorno a 2000 metri al mattino presto, in risalita fino al tardo pomeriggio per effetto dell'innalzamento della quota dello Zero termico, quindi in abbassamento in serata a circa 1500-1800 metri.

Ventilazione in rinforzo dal primo pomeriggio, da Est in pianura centro orientale con possibili raffiche fino a 60 km/h, da Sud sui rilievi con raffiche fino a 70 km/h e con valori superiori in quota su Retiche centro orientali ed Appennino; in attenuazione nel corso della serata in pianura, persistenti sui settori centro orientali alpini e prealpini fino a fine giornata.

Il Centro Funzionale rivalutera? nella mattinata di domani 02/11 i nuovi scenari previsionali e le nuove corse modellistiche idrauliche con la previsione delle piene fluviali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata"