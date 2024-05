Nuova allerta sul Comasco, ancora pioggia: possibili alluvioni e smottamenti

Il maltempo non molla e in Lombardia sono previste ancora piogge e temporali sparsi. La protezione civile ha emesso oggi 17 maggio una nuova doppia allerta che comprende anche il Comasco: si tratta di rischio idrogeologico e idraulico, ovvero possibilità di alluvioni e frane, dissesti e smottamenti. L'allerta scatta già a partire dal tardo pomeriggio di oggi 17 maggio e sarà valida anche domani. Probabilmente le piogge non saranno abbondanti come gli scorsi giorni ma il rischio di alluvioni e dissesti resta alto anche in base al territorio già messo duramente alla prova dalle precedenti precipitazioni. Spiegano infatti che "anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli per precipitazioni avvenute nei giorni precedenti".

Allerta meteo della protezione civile

"Sulla Lombardia prevista per la seconda parte della giornata di oggi 17 maggio debole o al più moderata instabilità sui rilievi alpini e prealpini sino alla serata con rovesci o temporali sparsi, in estensione verso Nord - Est, ma con molto bassa probabilità di temporali forti. Non si esclude l’occasionale interessamento delle zone di Pianura, specie quelle occidentali. Cumulate locali possibili nell’ordine dei 10 mm/h. Tra pomeriggio e sera si segnala inoltre un rinforzo dei venti da Sud, più marcato su Appennino, sulle zone di Bassa Pianura e in quota sui rilievi settentrionali, con raffiche massime intorno a 40-55 km/h.

Per la giornata di domani 18 maggio previsti nella tarda mattinata isolati rovesci sulle zone Nord - occidentali in estensione, nel corso del pomeriggio - sera, ai rilievi centrali ed orientali. Dal pomeriggio sino alla tarda serata si segnalano possibili rovesci sparsi o locali temporali".

Il meteo a Como

Come riportano gli esperti di 3Bmeteo a Como domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C.