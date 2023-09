Nord Italia bersaglio di rovesci e temporali anche forti: le previsioni a Como

Sarà una settimana piuttosto movimentata per il Nord Italia, ai margini della cupola anticiclonica subtropicale e quindi esposta a correnti mediamente fresche e instabili atlantiche. Dopo il primo passaggio temporalesco di lunedì, spiegano gli esperti di 3Bmeteo, oggi sarà una giornata interlocutoria con sole prevalente e al più qualche nota instabile sull'estremo Nordest. Mercoledì tuttavia una nuova modesta ansa ciclonica raggiungerà il Nordovest dalla Francia, innescando qualche pioggia o temporale sparso che entro giovedì tenderà ad interessare anche il Nordest.

Attenzione: in questa fase i fenomeni saranno distribuiti in modo estremamente disomogeneo, in quanto non si tratterà di un fronte organizzato: dunque alcune aree potranno rimanere all'asciutto e altre limitrofe ricevere anche ingenti quantità di pioggia, questo soprattutto sulla Valpadana. Su Alpi, Prealpi e alto Piemonte le precipitazioni tenderanno invece ad essere più frequenti e diffuse. Non sono da escludersi locali nubifragi, grandinate e colpi di vento.

Venerdì 22 è previsto l'ingresso di una perturbazione questa volta più incisiva, con rovesci e temporali anche di forte intensità e rischio nubifragi, seguiti da un miglioramento nel prossimo weekend. Evoluzione questa che necessiterà di ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale elevata (oltre i 4-5 giorni la previsione va sempre intesa come una linea di tendenza generale, che può subire modifiche successive a rianalisi).

Le previsioni a Como

A Como oggi oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Da domani, 20 settembre, il tempo comincia di nuovo a cambiare con cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 10mm di pioggia. Ma sarà venerdì 22 la giornata con nuovi forti temporali: sono previsti 49mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 17°C.