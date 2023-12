Ancora deboli nevicate sul Comasco, ma presto tornerà a splendere il sole

Ancora deboli nevicate in alcune località della provincia di Como, come per esempio Brunate (nella foto) e Valmorea (nel video di Matteo Gandolfi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pioggia che sta cadendo sul capoluogo lariano alle quote più alte è neve, ma si tratta di precipitazioni di scarsa intensità, anche se accompagneranno tutta la giornata e la serata dell'8 dicembre, come spiegano gli esperti di 3bmeteo: "A Como oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, è previsto 1 millimetro di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6° centigradi, la minima di 2°, lo zero termico si attesta intorno agli 875 metri di quota. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente".

Ma come sarà il week end? Non c'è molta speranza di vedere il sole sabato 9 dicembre, ma le previsioni promettono bene almeno per domenica 10 dicembre, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quando compariranno velature estese accompagnate da un ribasso delle temperature. Piogge assenti fino a mercoledì 13 dicembre.