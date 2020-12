Situazione neve a Como e provincia: le foto dei lettori

Come da previsioni meteo degli scorsi giorni il territorio comasco si è svegliato la mattina del 4 dicembre 2020 con i fiocchi di neve. Su tutto il territorio di Como e provincia ha iniziato presto a nevicare. Mentre alle quote più basse, come in convalle, la neve ha faticato ad attecchire durante le prime ore della mattina, nel resto del territorio si è presto depositato uno strado di alcuni centimetri. Tralasciando il caso di Brunate o della Val d'Intelvi, dove le nevicate sono sempre più abbondanti, si sono registrati diversi disagi nella Bassa Comasca e nell'Olgiatese. A Binago si sono registrate code a causa di alcuni mezzi rimasti fermi nell'impossibilità di procedere da e verso Varese.

