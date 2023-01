Arriva davvero la neve in pianura? Le previsioni per Como

Se nelle valli qualche nevicata c'è già stata negli scorsi giorni, tutti aspettiamo di vedere se i fiocchi scenderanno anche a Como e in pianura, fiocchi che proprio oggi - martedì 17 gennaio - secondo gli esperti dovrebbero imbiancare il nostro capoluogo.

In realtà quella che i professionisti di 3bmeteo prevedono per la giornata di oggi sarà neve mista a pioggia. A Como il cielo dovrebbe iniziare a diventare nuvoloso intorno alle 11, poi verso mezzogiorno è prevista pioggia. Una pioggerellina che proseguirà fino alle 17 quando insieme all’acqua dovrebbero scendere anche i primi fiocchi di neve. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 723m.