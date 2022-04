La neve sulle montagne del Lago di Como ad aprile: scatti d'autore

Ieri 1° aprile nel tardo pomeriggio, come le previsioni annunciavano da giorni, è arrivato il maltempo anche a Como e provincia. Maltempo che nelle città si è tradotto in grandinate, pioggia e qualche disagio mentre sulle montagne del Lago di Como, a partire dalla Valle D'Intelvi è arrivata la neve che ha abbracciato la natura in tutto il suo splendore. Prima una spruzzatina, che ha reso ancora piu' affscinante l'Eremo di San Zeno, poi i fiocchi si sono fatti abbondanti e hanno imbiancato le cime. Grazie agli scatti d'autore di Maurizio Moro anche dalla pianura possiamo ammirare la bellezza della natura che, come lo stesso autore scrive, ci sorprende sempre.

Sasso Gordona di Maurizio Moro, 2 aprile 2022

Pian delle Alpi, 2 aprile 2022

Infine un'altra foto del 1° aprile che dalle montagne guarda il Lago di Como, prima che arrivasse l'ondata di maltempo dove si vede ancora nitidamente l'Isola Comacina. Non ci sono parole per descrivere questi paesaggi, egregiamente immortalati dagli scatti di Moro. Sono immagini che fanno dimenticare i problemi e le amarezze quotidiane e ci fanno ricordare di quanto siamo fortunati a vivere su questo bellissimo lago.

Il profilo instagram dove potete trovare tutte le foto di Como e delle valli di Maurizio Moro è a questo link.