Ancora neve sui monti intorno al Lago di Como

Insolito vedere le cime dei monti che circondano il Lago di Como innevate il 23 maggio, eppure succede. Il maltempo degli ultimi giorni ha portato pioggia in città e alle quote più basse, ma precipitazioni nevose a quelle più alte, come di mostra la foto scattata da una lettrice di QuiComo nella giornata del 23 maggio 2021.

Ma che tempo ci aspetta questa settimana? Secondo gli esperti di 3Bmeteo a Comoe provincia lunedì 2 magio "c'è una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Fin dal mattino molte nubi con piogge e acquazzoni diffusi, anche abbondanti sui settori alpini e prealpini centro-orientali. Temperature fresche, massime non oltre i 17-18°C". Martedì e mercoledì, invece, prevarrà il sole mentre qualche pioggia potrebbe cadere nella giornata di giovedì. Ancora sole venerdì e sabato ma la domenica promette pioggia.