Neve su Como e provincia, a Tavernerio, Albese e Albavilla è caduta copiosa: le vostre foto e video

Quando nevica, in ogni dove, che sia in città in montagna o in collina, l'atmosfera cambia immediatamente e tutto diventa ovattato e il bianco dei paesaggi ci regala tranquillità. Questa mattina 19 gennaio, la neve è scesa nel comasco, in alcuni paesi intensamente, ma è arrivata fino alla pianura e anche in città a Como. Ecco alcune delle vostre foto e video.

Video di questa mattina 19 gennaio a Tavernerio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Albese con Cassano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La gallery con le vostre foto

Per oggi su Como e provincia è prevista l'allerta della protezione civile ma non per la neve o le precipitazioni, bensì per il vento forte. Si raccomanda comunque di fare attenzione alle strade che potrebbero ghiacciare.