Neve in provincia di Como, ma quello che fa paura adesso è il ghiaccio

Come previsto è tornata a cadere la neve dopo le precipitazioni del 28 dicembre 2020. In gran parte della provincia di Como fin dall'alba del primo gennaio sono cominciati a cadere fiocchi che hanno leggermente imbiancato un po' tutto il territorio, ad eccezione dei paesi a più bassa quota, come anche il capoluogo dove più che neve si è trattato di sottile pioggia.

Per i prossimi giorni, si avranno correnti occidentali debolmente e localmente instabili, ma l'aspetto a cui prestare più attenzione non saranno più le precipitazioni - che ci saranno ancora ma più lievi, probabilmente anche domani 2 gennaio - ma la formazione di ghiaccio e le gelate previste tra notte e mattino, con temperature minime tra -3 e -8 °C sulla pianura occidentale. Il weekend di Capodanno, dunque, sarà freddo e particolarmente instabile.

Secondo gli esperti di 3Bmeteo "a Como il 2 gennaio cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 26.2 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 816m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord".