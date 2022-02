Torna la neve nel Comasco: fiocchi alle quote più alte

Come da previsioni meteo degli scorsi giorni la neve ha rifatto la sua comparsa intorno al lago di Como. Alle quote più alti le precipitazioni si sono trasformate da gocce di pioggia a fiocchi di neve. Soprattutto la Val d'intelvi è stata imbiancata, mentre nelle zone più in pianura e bassa quota è caduta una sottile pioggia. Secondo gli esperti di 3B Meteo nel corso della notte la neve dovrebbe cessare di cadere anche alle quote più alte ma nella giornata di martedì 15 febbraio 2022 dovrebbe continuare a piovere fino a metà mattina: "La perturbazione si sposta verso Levante. Tra notte e mattina ancora molte nubi ovunque con precipitazioni diffuse, nevose sino a quote collinari, o a tratti anche in pianura tra pavese e lodigiano. Graduale esaurimento dei fenomeni a partire da Ovest nel corso della giornata".