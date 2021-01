Nel Comasco temperature sotto lo zero quasi ovunque: allerta ghiaccio sulle strade

Gelate ovunque nel territorio comasco tra la notte e le prime ore del mattino dell'11 gennaio 2021. Il termometro ha fatto registrare minime ben al di sotto dello zero quasi in ogni angolo della provincia. Il record, come sempre, è stato registrato dalla centralina meteo della Colma di Sormano: secondo il dato fornito dal Centro Meteo Lombardo all'alba è stata raggiunta una temperatura di -8,6 gradi. Il forte freddo terrà banco per quasi tutta la settimana.

Alcune minime dell'11 gennaio

Caslino al Piano -3,6° alle ore 2.39

Colma di Sormano -8,6° alle ore 6.08

Como Aero Club -0,7° alle ore 00.40

Como Camerlata -3,4° alle ore 7.48

Rebbio Lechler -5,2° alle ore 4.11

Casasco d'Intelvi -5° alle ore 7

Brunate San Maurizio -4,2° alle ore 0.45

Erba Centro -1,3° alle ore 8.29

Cantù Cascina Amata -6,4° alle ore 6.43

Olgiate Comasco -6,9° alle ore 8.18

Le previsioni meteo

Gli esperti di 3Bmeteo hanno per domani, 12 gennaio, a Como prevedono "cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1736m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest". Sulle strade è bene prestare molta attenzione a causa dell'allerta ghiaccio.