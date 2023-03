Il weekend perfetto sul lago di Como: le previsioni

Sole, temperature primaverili in leggero aumento: sarà una sorta di anticipo di primavera sul lago di Como. Si attendono quindi molti turisti, anche di prossimità che, approfittando del clima mite, verranno a trascorrere qualche ora o l'intero fine settimana sul Como Lake. Sono tante le mete per trascorrere all'aperto questi ultimi giorni d'inverno accompagnati dal buon tempo (qui qualche suggerimento).

Sabato 4 marzo previsioni a Como

A Como domani, come riportano gli esperti di 3Bmeteo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1887m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 5 marzo: il meteo

A Como dopodomani giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1855m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.