Meteo Como, weekend spaccato in due: domenica 26 settembre temporali tutto il giorno

L'estate è finita e cominciano ad abbassarsi le temperature e a prevalere un clima tipicamente autunnale. Se durante la settimana però abbiamo avuto per lo piu' giornate gradevoli e soleggiate, il weekend di sabato 25 settembre e domenica 26 ci riporterà pioggia e temporali sparsi soprattutto nella giornata di domenica. Sabato dovrebbe essere piuttosto sereno: un fine settimana climaticamente spaccato indue.

Ecco cosa dicono gli esperti.

Sabato 25 settembre

A Como domani 25 settembre cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4180m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 26 settembre

A Como domenica giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3581m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.