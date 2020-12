Forte vento a Como e provincia: raffiche fino a 70 km/h

Il vento ha iniziato a sferzare tutto il territorio comasco fin dalle prime ore della mattina di Natale. Quasi ovunque sono state registrate raffiche di intensità media tra i 40 e 60 chilometri orari, con punte che hanno toccato i 70 km/h, come a Brunate dove la centralina meteo di San Maurizio, stando ai dati diffusi dal Centro Meteo Lombardo, ha registrato la raffica più forte (70,8 km/h) alle ore 10.15.

Anche le temperature e il freddo percepito si avvicinano allo zero nelle zone non immediatamente vicine al lago. La centralina della Colma di Sormano ha registrato la minima di -0,6° alle ore 12.09.

Il fine settimana sarà all'insegna del freddo e con grande probabilità anche della neve che, stando alle previsioni meteo, dovrebbe cominciare a cadere già dal pomeriggio di domenica 27 dicembre 2020. Le nevicate si dovrebbero fare molto più intense il 28 dicembre.