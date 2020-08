Meteo continua il maltempo, codice rosso a Como e provincia: "Evitare comportamenti a rischio"

Il Centro Funzionale Meteo di Regione Lombardia ha emesso un'allerta codice rosso per rischio idrogeologico dalle ore 14.00 di oggi sino alle ore 14.00 di domani. L'allerta rossa riguarda tutto il territorio provinciale di Como, quello di Sondrio e parte della provincia di Varese. Nelle ultime ore i vigilid el fuoco di Como sono intervenuti (alcune operazioni sono anocra in corso) in molti paesi del Comasco, in particolare nelle zone vicinDongo, Gravedona e Vercana.

Le forti piogge delle ultime ore, con picchi di precipitazioni molto elevati, hanno già sottoposto il nostro territorio ad un forte stress. I volontari della protezione civile sono stati attivati già dalle prime ore del mattino e stanno monitorando il territorio.



«Vista la situazione prevista per le prossime ore - commenta l’assessore alla Polizia locale e Protezione civile Elena Negretti - invitiamo la cittadinanza a mantenersi aggiornata sull'evolversi delle condizioni meteo su tutto il territorio comasco, valutando con attenzione i propri spostamenti, anche in considerazione delle zone già fortemente colpite dal maltempo, ed evitando comportamenti a rischio» .



Per ogni eventuale necessità i cittadini possono contattare la centrale operativa polizia locale al numero 031 265555 o il numero unico di emergenza 112

