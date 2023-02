Arriva l'anticiclone di San Valentino, a Como temperature fino a 18°

Sole e temperature miti sono l'effetto provocato dall'arrivo del cosiddetto anticiclone di San Valentino: un flusso caldo che porterà i termometri anche sopra le medie stagionali, a Como fino a 18°.

Meteo, arriva l'anticiclone di San Valentino

Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo, il bel tempo dovrebbe durerà per qualche giorno: "L'alta pressione in questione è di origini sub tropicali marittime, praticamente è un anticiclone delle Azzorre e ci farà compagnia per alcuni giorni posizionando i suoi massimi tra l'Europa centrale e l'Italia proprio nella giornata di San Valentino. Il tempo sul nostro territorio sarà dunque stabile e in prevalenza soleggiato con qualche ultimo disturbo all'estremo Sud nella giornata di lunedì. La caratteristica dominante oltre al sole sarà il riscaldamento dell'aria sia di giorno che di notte con temperature che gradualmente si riporteranno in media o persino sopra media nei valori massimi. Fino a mercoledì l'anticiclone non avrà rivali poi una profonda circolazione depressionaria tra la Groenlandia e l'Islanda piloterà sull'Europa centro settentrionale una perturbazione atlantica piuttosto intensa che sposterà i massimi anticiclonici facendoli sprofondare verso sudest".

Meteo a Como nei prossimi giorni

A Como domani 14 febbraio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3006m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Dopodomani 15 febbraio a Como ancora bel tempo con sole splendente e durante la giornata la temperatura massima registrata si aggirerà intorno ai 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2884m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

Fino a domenica 19 febbraio (dove al momento è previsto un calo di temperature fino a meno 8-9°) le giornate saranno all'insegna del bel tempo e del caldo fuori stagione.