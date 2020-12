Meteo Como, le previsioni fino al 13 dicembre

Giorni di pioggia, neve e precipitazioni hanno caratterizzato queste ultime due settimane nel Comasco, creando non pochi disagi sulle strade. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, affidandoci alle previsioni di 3bMeteo.

L'area di bassa pressione insiste sull'Italia determinando un'altra giornata grigia anche a Como e in Lombardia. Molte nubi e qualche precipitazione soprattutto sui settori centro-orientali della regione, più asciutto sugli estremi settori occidentali. Neve in montagna dai 600-1000 metri. Temperature in lieve rialzo a tutte le quote.

Finalmente giovedì 10 dicembre l'area depressionaria comincerà ad allontanarsi dal Nord Italia favorendo un generale miglioramento. Giornata ancora caratterizzata da nuvolosità diffusa ma tendenzialmente asciutta in Lombardia, salvo qualche locale pioviggine sparsa. Clima invernale, pur senza eccessi.

Anche a Como giovedì 10 dicembre, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1136m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 11 e sabato 12 dicembre saranno ancora giornate nuvolose a Como e provincia, ma in miglioramento e finalmente domenica un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.