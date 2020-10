Meteo nel Comasco: settimana all'insegna della variabilità, temperature in calo

L'autunno continua a far sentire la propria presenza a livello meteorologico, ma la settimana che è alle porte alternerà nel Comasco momenti di sole a precipitazioni.

Lunedì e martedì porteranno il ritorno della stabilità e di cielo sereno solo con qualche velatura. Da metà settimana, fra mercoledì e giovedì, previsto l'arrivo di una perturbazione che porterà pioggia abbondante nella giornata di giovedì. Con l'approssimarsi del prossimo weekend, invece, la situazione dovrebbe migliorare con cielo variabile o poco nuvoloso.

Le temperature continuano a calare: massime intorno ai 15° C, con un picco di 10-11° C nella giornata di giovedì, mentre le minime sono destinate a stabilizzarsi sui 7-8° C.

«Le temperature, avverte il avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, si manterranno piuttosto basse per il periodo soprattutto al Centronord, con la neve che potrà imbiancare l’Appennino a tratti sotto i 1500-1600m e fiocchi non esclusi anche sotto i 1000-1200m sulle Alpi.»