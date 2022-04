Meteo, sul lago di Como sboccia la primavera: nel weekend sole e temperature fino a 20°

Sboccia la primavera che questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, regalerà a Como e provincia giornate di sole con temperature miti ma gradevoli, che raggiungeranno i 20°. Come riportano gli esperti di 3Bmeteo vediamo nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e domenica. Sarà quindi un fine settimana perfetto per scampagnate sul lago, gite fuori porta o escursioni in montagna.

Sabato 9 aprile

A Como dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1792m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Prealpi Comasche

Aria più fredda e instabile lambisce le regioni settentrionali, determinando condizioni più instabili sui rilievi e un abbassamento delle temperature. Sarà una giornata stabile al mattino, ma sui settori più orientali giungerà un veloce peggioramento nelle ore pomeridiane, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Stabile sui settori più occidentali. Temperature in diminuzione dal pomeriggio.

Domenica 10 aprile

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Prealpi Comasche

Rimonta in modo deciso l'alta pressione sull'Italia, garantendo tempo ben soleggiato sulla Lombardia per tutto l'arco della giornata. Cieli sereni o poco nuvolosi con ventilazione in generale indebolimento anche sulle Alpi. Clima frizzante all'alba, gradevole nel pomeriggio.