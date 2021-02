Meteo a Como, settimana di alti e bassi ma a San Valentino gelo siberiano: previsti fino a -6°

Sole, caldo, pioggia e una nuova ondata di freddo sono in arrivo nel Comasco. La settimana che porta a San Valentino si è aperta con un cielo abbastanza limpido e delle temperature assolutamente miti (dai 5° algli 11°), ma non sarà lo stesso nei prossimi giorni: mercoledì, infatti, sono previste forti pioggie sul territorio, mentre nel fine settimana è atteso un drastico calo delle temperature, che domenica scenderanno, per quanto previsto ad ora, anche a -6°.

«Nei prossimi giorni assisteremo a tempo spesso instabile o perturbato sull'Italia, con clima via via più freddo - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Tra martedì e giovedì faremo in conti con una nuova perturbazione che riporterà maltempo da ovest verso est. In questa fase avremo anche un calo ulteriore delle temperature, con neve anche a quote medio-basse al Nord e nevicate pure sull'Appennino. Il clima sarà più freddo ma non ancora pienamente invernale: il vero freddo rimarrà per ora relegato sull'Europa nord orientale».

Gelo siberiano a San Valentino