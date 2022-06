Meteo a Como e provincia, arriva la fiammata africana: temperature oltre i 37°

Un'altra ondata di caldo africano sta per investire l'Italia da Nord a Sud, così dicono anche gli esperti di 3Bmeteo:

"I modelli matematici confermano l'arrivo su parte della Penisola di una più intensa ondata di caldo africano che rispetto a quella quella della prima parte della settimana vedrà un ulteriore aumento delle temperature. Riteniamo che ormai la probabilità sia divenuta sufficientemente alta per parlare di previsione. Dunque stabilità, caldo in aumento e qualche temporale interesseranno la prima parte della settimana quanto meno fino a mercoledì-giovedì con temperature fino a 34/36°C al Nord, in Sardegna e sulle zone interne del Centro ma poi la situazione caldo si acuirebbe a iniziare dal 17 e fino al weekend. Non avremo i valori previsti in Spagna, tuttavia sulle regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche come ancora una volta in Sardegna la colonnina di mercurio potrà arrivare a toccare i 38/40°C."

A Como e provincia la fiammata africana vera e propria è prevista da mercoledì 15 giugno (qui i dettagli di 3Bmeteo giorno per giorno). Sabato 18 la giornata più calda dove a Como e provincia si toccheranno temperature di 37°- 38° gradi. Solo dal prossimo lunedì 20 giugno, per l'arrivo di un temporale forte, ci sarà un forte calo delle temperature (anche 10°) che durerà fino a mercoledì.