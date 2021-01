Previsioni meteo a Como e provincia: temperature in picchiata

Sarà una settimana molto fredda quella dal 4 all'11 gennaio 2021, segnata da temperature minime al di sotto dello zero, soprattutto nelle giornate dal 5 gennaio in avanti. Qualche precipitazione è prevista per lunedì 4 gennaio e martedì 5 gennaio.

Secondo le previsioni degli esperti di 3Bmeteo "a Como domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 569m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente".

Le temperature minime potranno raggiungere il 7 gennaio punte al ribasso di -5 gradi. Dall'8 gennaio in avanti è possibile una nuova perturbazione.