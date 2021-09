Allerta meteo a Como: domenica 26 settembre piogge e temporali

L'estate è finita e cominciano ad abbassarsi le temperature e a prevalere un clima tipicamente autunnale. Se durante la settimana però abbiamo avuto per lo piu' giornate gradevoli e soleggiate, il weekend di sabato 25 settembre e domenica 26 ci riporterà pioggia e temporali sparsi soprattutto nella giornata di domenica. Oggi, sabato 25 settembre il cielo è stato piuttosto sereno, anche se è andato via via rannuvolandosi.

Ecco cosa dicono gli esperti di domani, domenica 26

Il Meteo di domenica 26 settembre a Como

Per la giornata di domenica 26 settembre i meteorologi del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali prevedono il "transito di una veloce perturbazione da Ovest verso Est" che porterà "piogge su tutta la regione, da deboli a moderate ma con accumuli di precipitazione tra 5 e 40 mm/24h), più diffuse e frequenti tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, in esaurimento nel corso della serata".

In dettaglio a Como domani sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3720m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.