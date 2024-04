In arrivo due giorni di pioggia sul lago di Como

La tragua dal maltempo finisce con la giornata di oggi, 8 aprile 2024. Da domani sull'area del lago di Como tornerà la pioggia. Dopo la giornata all'insegna del cielo variabile (parzialmente nuvoloso) martedì 9 e mercoledì 10 aprile sono attesi rovesci, anche importanti, come spiegano gli esperti di 3B Meteo.

Le previsioni per martedì 9 aprile

A Como martedì nubi in costante aumento con deboli piogge dal tardo pomeriggio. Sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.892 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì 10 aprile

Mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.945 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)