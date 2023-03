In arrivo pioggia e temporali: ecco quando a Como e provincia

Non basterà sicuramente a colmare la crisi idrica ma la pioggia che dovrebbe arrivare nella giornata di domani certamente aiuterà un po' la situazione. Scive l'esperto Carlo Migliore di 3Bmeteo:

"La pioggia arriverà anche al Nord, finalmente. Il fronte atteso tra lunedì e martedì attraverserà tutte le regioni settentrionali e sebbene si tratterà di un passaggio veloce, accumuli abbondanti potranno riguardare anche il Nordovest che più di tutte le altre regioni soffre la carenza idrica. Il drastico cambiamento sarà legato a un impulso di aria freddadi matrice artica marittima che entrerà in contrasto con l'aria caldo umida presente sul settore meridionale europeo formando un compatto sistema temporalesco che in un letto di correnti occidentali transiterà su tutta l'Italia o quasi. Le regioni più colpite saranno il Nord e la fascia centrale e meridionale tirrenica fino alla Calabria. l'Adriatico si troverà più sotto vento ma delle piogge e dei temporali non mancheranno sopratto uando transiterà il ramo freddo che introdurrà anche un netto calo delle temperature. Calo termico che favorirà anche delle nevicate non solo sulle Alpi ma anche in Appennino e fino a quote di alta collina o bassa montagna. Il tutto sarà condito da una forte ventilazioneche resterà attiva almeno fino a mercoledì-giovedì. Ora non ci resta che entrare un pochino più nel dettaglio".

Pioggia a Como e provincia

A Como domani martedì 14 marzo cieli molto nuvolosi al mattino con piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 34mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2151m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le piogge di maggiore intensità a partire dalla mezzanotte e fino alle 5 del mattino circa. A quanto pare la perturbazione già nella giornata di mercoledì si assorbirà completamente.