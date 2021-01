Maltempo a Como, tornano le piogge: temporali e rovesci fino a domenica

Temperature in forte rialzo da sabato

Come si può già notare stamattina, 21 gennaio, le piogge sono tornate.Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4.6°C, la minima di 2.1°C, lo zero termico si attesterà a 1093m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

A Como domani, venerdì 22 gennaio, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 38.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C.

Sabato 23 ancora pioggia e, anche in questo caso, possibili temporali anche forti, sparsi, soprattutto in serata. Potrebbe tornare la neve a 800-1000 metri. Le temperature sono in rialzo e sabato la massima sarà intorno agli 11°.

Domenica dovrebbe tornare il sereno e non sono previste piogge.

Il commento del meteorologo

«Nei prossimi giorni tornano piogge, rovesci e venti anche forti sull’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “un vasto ciclone freddo abbraccerà gran parte dell’Europa coinvolgendo nelle proprie spire anche il nostro Paese, dove sono attese due perturbazioni. La prima ci interesserà tra giovedì e venerdì, determinando piogge e rovesci soprattutto al Nord, Toscana, Umbria e Lazio; più ai margini il versante adriatico e il resto del Sud con precipitazioni più occasionali e maggiore spazio per schiarite. La neve cadrà sulle Alpi inizialmente dai 300-600m ma in rialzo a 500-1000m; sul Piemonte potremo invece avere a tratti neve a quote collinari. Neve anche sull’Appennino centro-settentrionale mediamente oltre i 1000-1500m»