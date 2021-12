Meteo a Como, a Capodanno caldo record: previsti 20°

«Fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022 con tempo stabile ed eccezionalmente mite per il periodo a causa di una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che invaderà tutta l'Europa posizionando i suoi massimi tra il settore centrale e buona parte dell'Italia. L'anomalia non risiederà tanto nel fatto che il tempo sarà stabile, anzi, se andiamo a guardare le statistiche sono molti di più i capodanno asciutti che non quelli bagnati, ma nelle condizioni climatiche che si affermeranno. Si tratta infatti di aria estremamente mite con valori di temperatura in quota che somiglieranno più ai mesi di maggio o di giugno..» queste le osservazioni degli esperti di 3bmeteo che ci raccontano come sarà il capodanno a Como e in Lombardia.

A Como il 31 dicembre si toccheranno temperature intorno ai 19 gradi, e il 1° gennaio si arriverà a 20°. Il 31 dicembre secondo le previsioni ci sarà qualche velatura nel cielo, mentre il 1° gennaio il sole splenderà tutta la giornata. Ecco allora qualche idea per le gite di Capodanno approfittando del beltempo.