Meteo sul Lago di Como, temporali per tre giorni

Caldo sì, ma anche pioggia. La nuova settimana inizia all'insegna del maltempo. Le temperature massime scenderanno di poco sotto i 30 gradi e il cielo per almeno tre giorni - lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 maggio - riserverà brutte sorprese. Secondo gli esperti di 3BMeteo sul Lago di Como in questi tre giorni si abbatteranno ripetuti temporali. Non manceranno le schiarite nella mattina e nel pomeriggio di lunedì e martedì, mentre per gran parte della giornata di mercoledì 25 maggio pioverà e le temperature massime subiranno un ulteriore calo, fino ad arrivare intorno ai 23 gradi. Il sole tornerà giovedì, venerdì e sopratutgto sabato prossimo.