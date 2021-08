Como, dopo un Ferragosto rovente temporali e giù le temperature : le previsioni

L’ondata di caldo che attanaglia l’Italia da inizio settimana, raggiungerà il suo apice proprio a Ferragosto sulle regioni settentrionali con valori che in Valpadana toccheranno i 37/39°C” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

La svolta nelle pianure già dal 16 agosto

“Già nel pomeriggio/sera di domenica qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali” – avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com – “Segnale che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale.

A Como domani, lunedì 16 agosto cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4269m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Prealpi comasche

LUNEDI': Tempo più instabile in Lombardia per l'arrivo di correnti atlantiche occidentali più fresche. Acquazzoni e temporali abbastanza diffusi in montagna. Maggior soleggiamento sulle pianure ma con qualche temporale in transito specie nelle ore serali. Caldo e afa in attenuazione dalla sera grazie anche all'ingresso di venti più secchi da Nord.

Si abbassano di qualche grado le temperature

“L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare.”- concludono da 3bmeteo.com.

Lunedi 16 qualche rovescio nel Comasco poi fino a sabato 21 agosto tempo abbastanza stabile con temperature in calo. Sabato 21 invece a Como le nubi saranno in progressivo aumento con piogge e rovesci a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3731m.