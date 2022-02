Meteo a Como: torna la pioggia (e forse anche la neve)

Dopo circa due mesi torna la pioggia a Como e provincia. In molti,soprattutto gli agricoltori, ne sentivano il bisogno. Finalmente una perturbazione atlantica torna a interessare la Lombardia. Per la giornta di San Valentino, lunedì 14 febbraio, gli esperti di 3B Meteo prevedono sul Comasco "molte nubi e precipitazioni in estensione a tutta la regione entro la sera" con neve "fino a quote collinari sui settori occidentali". Leggere nevicate saranno possibili a tratti persino in pianura tra Pavese e Milanese. Il clima si farà in generale più freddo con temperature che in serata potranno scendere sotto lo zero.

La pioggia tanto attesa sul Nord Italia potrebbe finalmente contribuire ad aumentare la portata di afflusso al lago, il cui livello è sceso ben al di sotto dello zero idrometrico, con rischio di danni per le sponde.