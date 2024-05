Ancora maltempo e temporali, maggio chiude sotto la pioggia

Un maggio senza sole e tanta pioggia. E la tendenza lascia presagire che nemmeno l'inizio di giugno poterà una radicale inversione di tendenza. In un clima così instabile, l'evoluzione per la settimana appena iniziata si arricchisce di ulteriori particolari sul peggioramento più incisivo del tempo che interesserà ancora una volta le regioni settentrionali e parte del Centro tra le giornate di giovedì e di venerdì. Due gli impulsi perturbati che porteranno forti temporali, nubifragi e grandine con possibili nuove criticità. Il primo atteso tra la notte di giovedì e buona parte della giornata di giovedì e il secondo venerdì. Nello specifico, gli esperti di 3bMeteo si esprimono così per quanto riguarda il Comasco.

Martedì 28 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2923m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 29 maggio

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3009m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 30 maggio

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3041m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Venerdì 31 maggio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2187m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

L'inizio di giugno nel weekend

Sabato 1 giugno

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2752m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 2 giugno

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3133m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.