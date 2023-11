Maltempo, non è ancora finita: emessa una nuova allerta arancione su Como

Cielo sereno per qualche ora ma poi la pioggia e il maltempo torneranno su Como e provincia e su gran parte della Lombardia. La protezione civile oggi, 3 novembre, ha emesso una nuova allerta per dissesti idrogeologici e alluvioni per la giornata di domani.

"Dopo la breve pausa asciutta - scrivono - della prima parte della giornata di domani 04/11, seguira? un rapido peggioramento dal pomeriggio per l'ingresso di una nuova veloce perturbazione atlantica. Tra la sera e la notte previste precipitazioni diffuse sulla regione, guidate da un flusso in quota in intensificazione da Sud-Ovest che avventerà i nuclei precipitativi contro l'ostacolo orografico offerto dalle Alpi e dalle Prealpi centro-orientali. L'effetto sbarramento dei rilievi favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori alpini, prealpini e di pianura centro-orientale, più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte. In questo contesto caratterizzato da precipitazioni deboli o moderate di tipo stratiforme non si esclude lo sviluppo di nuclei convettivi, con associati rovesci di pioggia piu? probabili tra la notte e le prime ore di domenica".

A Como domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. Le precipitazioni più abbondanti, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, sono attese dalle 18 con un picco alle 21.

Il Centro Funzionale rivalutera? nella mattinata di domani 04/11 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.