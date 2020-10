Maltempo, si contano i danni nel Comasco: tutti gli interventi dei vigili del fuoco

Sono tanti gli inteventi effettuati dai vigili del fuoco a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito il Comasco.

Uno dei pericoli maggiori è rappresentato dalla caduta delle piante, che mettono in pericolo anche le eventuali auto di passaggio. Così ieri sera è stata liberata la strada da grossi rami/tronchi a Carimate, sulla SP35.

Altro intervento simile a Cernobbio in via per Bisbino, dove la strada versava davvero in pessime condizioni.

Molte le strade completamente allagate, trasformate in dei veri e propri fiumi ed impercorribili, come lo straripamento valle di Torno piani del Tivano. Sono in corso interventi per prosciugamenti, rimozione tegole pericolati zona Sormano. Si segnala in comune di Livo il recupero, in corso, di due turisti in difficoltà.

In aggiornamento.

