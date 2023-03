Maltempo, la protezione civile emette allerta meteo a Como e provincia

Già da questa mattina gli esperti avevano parlato di pioggia abbondante in arrivo nella notte. La protezione civile della Lombardia ha emesso alle 13.30 un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che coinvolge anche Como e provincia a partire dalla serata di oggi 13 marzo.

Il comunicato della protezione civile: allerta meteo per rischio idrogeologico nel comasco

Dalla serata di oggi 13/03 sono attese, a partire dai settori piu? occidentali, precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, localmente anche a carattere di rovescio. Sulla pianura fenomeni piu? irregolari con maggiore coinvolgimento dei settori occidentali. In questa fase non si escludono isolati e deboli temporali. Entro meta? giornata di domani 14/03 sono attesi mediamente 20-40 mm su Alpi e Prealpi, ma non si esclude che localmente si possano raggiungere i 50-60 mm sulle Prealpi Centro-Orientali. Sulla pianura sono previste cumulate tra 5-20 mm, fino a 30 mm possibili su settori settentrionali del Nodo Idraulico di Milano. La fase acuta dell’evento sarà compresa tra la notte e il primo mattino di martedì 14/03.

A partire dalla serata di oggi 13/03, si attende un generale rinforzo della ventilazione. In pianura attese raffiche localmente fino a 50 km/h e in quota sui settori alpini fino a 70 km/h. Sui settori appenninici si attendono i maggiori rinforzi di vento con raffiche massime che, tra la notte e il mattino di domani 14/03, potranno raggiungere i 70-80 km/h. Si segnala in quota la possibilità di raffiche locali fino a 100 km/h.

Nella seconda parte della giornata di domani 14/03, l'allontanamento della perturbazione verso Est porterà dell'instabilità su Prealpi e pianura centro-orientali, con possibilità di rovesci e locali temporali, in prevalenza di debole o al piu? moderata intensità. Si attende un aumento della ventilazione da Nord su tutta l'area alpina e prealpina, localmente anche a carattere di Foehn nelle valli e sulla pianura occidentale.