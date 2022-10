Maltempo: emessa una nuova allerta per rischio idrogeologico a Como e provincia

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per Como e provincia che partirà da oggi, 21 ottobre, alle ore 16 fino a nuovi aggiornamenti. L'allerta è per rischio idrogeologico. Anche se le piogge in arrivo nelle prossime ore non dovrebbero essere particolarmente intense e torrenziali, data la particolarità del nostro territorio è scattata comunque un'allerta gialla. Ecco il comunicato:

"Il parziale cedimento di un promontorio disteso tra il Nord Africa e il Mediterraneo Centrale favorira? l'ingresso sul Nord Italia di correnti progressivamente piu? umide. Sulla Lombardia permarra? una generale assenza di fenomeni significativi, le prime deboli piogge potrebbero arrivare in serata sugli estremi settori di Nord-Ovest.

Nella prima parte della giornata del 21/10 sono attese piogge da deboli a moderate su tutti i settori alpini e su quelli prealpini occidentali. Dal pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno ai settori prealpini Centro-orientali con generale intensificazione. Le piogge infatti tenderanno a divenire da moderate a forti, con annessi rovesci, sui settori piu? occidentali (Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi occidentali). La pianura e l'Appennino verranno interessati solo marginalmente e con maggiore probabilita? su settori di pianura di Nord-Ovest, mentre altrove i fenomeni sono previsti assenti o al piu? sporadici.

Le maggiori precipitazioni sono attese nella seconda parte della giornata, in ulteriore intensificazione dalle ore serali del 21/10 fino alle prime ore di sabato 22/10. In forma isolata, sussiste la possibilita? di accumuli fino a 80-100 mm nelle 12 ore e fino a 100-120 mm nelle 24 ore sui settori occidentali di Alpi e Prealpi.

Si attendono fenomeni temporaleschi isolati e di debole intensita?, piu? probabili tra la serata e notte di sabato. Lo Zero Termico si attestera? intorno a 3500 m.

E? inoltre atteso un generale rinforzo della ventilazione da Sud in quota sui rilievi, in particolare nelle ore pomeridiane e serali sull’Oltrepo? Pavese oltre gli 800-1000 metri, dove saranno possibili raffiche fino a 60 km/h."