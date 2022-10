Maltempo a Como: fino a quando dura l'allerta meteo

Ieri 8 ottobre la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per rischi idreogeologici che riguarda anche il territorio di Como e provincia. Secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbe durare fino a mezzanotte. Ci spiegano come si evolverà la perturbazione gli esperti di 3Bmeteo.

A Como oggi 9 ottobre cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3053m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Prealpi Comasche

Infiltrazioni di aria più umida disturbano l'anticiclone determinando la presenza di nuvolosità estesa con piogge più frequenti su Alpi e pianure centro-occidentali, in attenuazione verso sera; più asciutto sulle pianure orientali. Clima più fresco, con massime sui 20-22°C.

Previsioni meteo a Como per lunedì e martedì

Lunedì a Como cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2758m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Prealpi Comasche

Permane una diffusa nuvolosità in Lombardia, seppur alternata a qualche schiarita temporanea. Residui piovaschi insisteranno tra notte e mattino muovendosi dall'Oltrepò Pavese verso Nord, coinvolgendo a macchia di leopardo l'intera regione. Migliora dal pomeriggio. Clima fresco.

Martedì la perturbazione dovrebbe essere passata del tutto. Non sono previste piogge e le temperature massime si alzeranno di 2° circa.