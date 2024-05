Torna il maltempo: a Como pioggia, temporali forti e rischio grandine

Dopo una domenica soleggiata anche al Nord, siamo di nuovo a parlare di forte maltempo e sulle stesse zone recentemente colpite dagli eventi alluvionali. Sfortunatamente, come spiega l'espeto di 3Bmeteo Carlo Migliore, la circolazione atmosferica continuerà ad avvalersi di una pericolosa depressione atlantica che troverà un valido alleato in un vortice afro mediterraneo col quale farà un tutt'uno per formare un minimo di bassa pressione che nelle prime ore della giornata di martedì si centrerà proprio sull'Italia. In questo vortice si rimescoleranno masse d'aria fresche oceaniche e calde nord africane quindi i contrasti saranno molto accesi e in grado di determinare forti piogge a prevalente carattere di temporale con il rischio di nubifragi e di grandine. Ad essere più vulnerabili al maltempo saranno come accennato all'inizio le regioni centro-settentrionali e con le criticità dei giorni scorsi c'è il rischio che diverse situazioni possano complicarsi ulteriormente o ripetersi.

L'allerta meteo a Como e in Lombardia

L'allerta meteo a Como è scattata già ieri con un comunicato della protezione civile e entrerà in vigore dalle 18 di oggi lunedì 20 maggio. "Si prevedono deboli rovesci o occasionai temporali sulle zone meridionali della regione, in estensione e intensificazione nel corso del pomeriggio verso le zone occidentali e centrali di alta pianura e prealpine, in questa fase non si escludono locali fenomeni grandinigeni e locali raffiche di vento superiori a 50 km/h. Sono probabili cumulate di pioggia fino a 45 mm nelle 12 ore anche sulle zone orientali prealpine. Si prevede ventilazione in generale moderata nella seconda parte della giornata con locali rinforzi durante gli eventi convettivi più intensi.

Si segnala che a causa delle precipitazioni che hanno interessato il bacino del fiume Po negli ultimi giorni, si sta registrando il transito di un'onda di piena (morbida) nel tratto lombardo. Il dettaglio della previsione idraulica è oggetto del Bollettino di Monitoraggio e Previsione consultabile alla sezione "Archivio documenti" sull'app e webapp allertaLOM".

Il meteo a Como

A Como oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore, a partire dalla serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2794m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.