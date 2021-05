Maggio freddo e piovoso, e anche questa settimana non andrà tanto meglio

Un maggio così fresco e con tanta pioggia come questo non lo si vedeva da anni. E anche questa settimana, confermando la tendenza non andrà molto meglio: il tempo resterà infatti molto instabile. "La pressione atmosferica - come scrivono gli esperti di 3bMeteo, è in lieve rialzo ma manca una rimonta convinta e duratura dell'anticiclone. Settimana che sarà nel complesso buona sulla Lombardia, con sole prevalente ma anche qualche disturbo".

"Tra martedì sera e mercoledì notte - questa le previsione di 3bMeteo - è atteso il passaggio di una blanda perturbazione che sarà responsabile di un generale aumento della nuvolosità e qualche goccia di pioggia o breve rovescio. Mercoledì e giovedì tempo nel complesso soleggiato ma con delle note instabili diurne e serali, soprattutto sui settori alpini, pedemontani e pianure orientali. Per il weekend, ma già da venerdì 21 maggio, tendenza a nuovo aumento della nuvolosità per l'avvicinarsi di un fronte atlantico che potrebbe interessare il Nord Italia nel corso di sabato. Clima mai caldo, temperature tipiche del periodo con massime intorno 22-24 gradi in pianura".