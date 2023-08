Nuova allerta meteo su Como e provincia: notte di temporali

Nuova allerta meteo su Como e provincia. La protezione civile ha emesso il bolelttino che vede tutta la Lombardia essere coinvolta da una forte perturbazione. A Sondrio, in Valchiavenna è codice rosso per rischio idrogeologico. A Como e provincia, come riportano anche gli esperti di 3bMeteo, i temporali imperverseranno da stasera alle 19 circa e continueranno nella notte (quasi ininterrottamente, qui i dettagli ad ora). L'allarme della Protezione civile è per temporali e vento forti, rischio dissesti idrogeolocici e rischio idraulico.

Il comunicato della Protezione civile

Sulla Lombardia per tutta la giornata di oggi, domenica 27 agosto, previste precipitazioni da moderati a forti diffuse ed intermittenti, con accentuazioni a carattere temporalesco lungo direttrici Sud-Nord, partendo dai settori meridionali verso le Alpi. Accumuli più consistenti sui rilievi occidentali, con possibilità di picchi molto abbondanti dovuti a sovrapposizione di rovesci temporaleschi. Oltre alle raffiche corrispondenti alle singole celle temporalesche, venti in rinforzo anche areale nelle zone interessate dai fenomeni convettivi.

Per la giornata di domani, lunedi? 28 agosto atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2800-3200 metri.