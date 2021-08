Lago di Como e Prealpi comasche: allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico

È scattata oggi, 7 agosto a partire dalle 7 del mattino la nuova allerta meteo per il territorio di Como e provincia, del lago e delle Prealpi Alpine. L'allerta diramata è gialla (in caso di allerta a codice giallo possono verificarsi fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari ) ma bisogna sempre tenere conto che il maltempo andrà ad abbattersi su un territorio già provato e flagellato dalle alluvioni degli scorsi giorni.

Per Como lago, provincia e prealpi si attendono ore di maltempo. Ecco quanto riportato dalla Protezione Civile:

«Previste oggi 7 agosto correnti in quota da Sudovest via via più umide ed instabili per la discesa di una saccatura sulla Francia. Già dal mattino, possibili primi rovesci o isolati temporali su Alpi e Prealpi, in particolar modo settori occidentali. Dal pomeriggio crescente instabilità con aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, isolati sulla Pianura, fino a divenire alta dalla sera, quando i fenomeni potranno risultare anche intensi. Sui settori di Nord-Ovest sono previsti accumuli di pioggia elevati e diffusi. La previsione del passaggio perturbato è al momento caratterizzata da una forte incertezza sia per quanto riguarda la tempistica dei fenomeni, sia per quanto riguarda la loro localizzazione e distribuzione spaziale.

Tendenza per domenica 08/08: transito della saccatura con tempo instabile in particolar modo tra notte e mattino. Possibili rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi, Prealpi (specie settori di Nordovest) e alta pianura, meno probabili sulla bassa pianura.«

I fenomeni temporaleschi anche forti quindi, andranno ad intensificarsi in serata anche in pianura.