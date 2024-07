Maltempo nel Comasco, strade come fiumi in piena e allagamenti: il Breggia fa paura

L'ondata di maltempo, ampiamente anticipata dalla protezione civile con la doppia allerta di ieri 6 luglio, si è abbattuta sul Comasco creando qualche disagio. Sono caduti ben 106 mm di pioggia nelle ultime ore sul nostro territorio. Questa mattina molto presto anche piazza Cavour a Como si è svegliata sommersa, ma in poche ore è tonata alla normalità.

La forza del Breggia a Cernobbio fa davvero paura. Il torrente sembra quasi straripare, come si vede dalle suggestive immagini di Giulio Tenca, girate questa mattina dal Ponte della Regina Vecchia. Il torrente ha traspotato molti detiti fino al Lago di Como.

A Uggiate Trevano molte strade (come si vede dal video di Marzia Pellegrini) si sono trasformate in dei veri e proprio corsi d'acqua. Allagamenti anche nei parcheggi e in alcune cantine (in foto quello sotto la posta).

L'allerta durerà ancora qualche ora. Per il momento non si registrano feriti ma si consiglia cautela sulle stade. La violenta perturbazione temporalesca ha colpito l'alta regione Lombardia, con particolare intensità nella provincia di Varese. Le intense precipitazioni e i forti venti hanno causato oltre settanta richieste di soccorso, mettendo a dura prova le risorse dei vigili del fuoco locali. Richieste di inteventi anche in provincia di Como e Lecco.