Quando il lago fa paura: da Menaggio a Bellagio grandine come noci, buio pesto e strade di fango

La bufera è arrivata anche ieri sera come previsto dalla protezione civile con l'allerta arancione emessa nel pomeriggio. I temporali e le forti grandinate ieri sera hanno cominciato a "colpire" il Comasco intorno alle 19.30. Il cielo scurissimo (in foto un suggestivo scatto di Andrea Serpe) già dal tardo pomeriggio, ha reso l'atmosfera molto cupa. A Griante e Bellagio la grandine è caduta copiosa con chicchi grandi come noci. A Menaggio, come si vede dal video di Samuele Corongiu, la pioggia battente ha trasformato la strada in un fiume di fango.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Bellagio, dove la grandine è caduta forte, ci segnalano anche che per alcune ore, forse proprio a causa del forte temporale in essere, in alcune zone è mancata la luce. Per la giornata di oggi 22 giugno, come scrive la protezione civile, le condizioni in Lombardia saranno in prevalenza stabili nella prima parte del giorno con bassa probabilità di precipitazioni. Dal pomeriggio e soprattutto in serata probabili nuove precipitazioni, in generale deboli, possibili su tutta la regione, ma più insistenti sulle zone alpine e prealpine (allerta in aggiornamento). Dalla metà del pomeriggio alla prima serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco con locali rinforzi del vento.

Mandateci i vostri video al 334 6339121 o su Facebook. Da voi come è stato il temporale?