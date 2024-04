Neve d'aprile nel Comasco: risveglio imbiancato anche a bassa quota

Brunate (frazione San Maurizio) si è svegliata con la neve che è caduta nelle scorse ore in alcune zone del Comasco, anche a bassa quota (600-700 mt). Così anche le cime dei monti Lariani, come il Cornizzolo sono imbiancate. Questa volta non si tratta del fenomeno del Graupel (qui la spiegazione) ma di vera e propia neve. Come riportano gli esperti di 3bmeteo siamo entrati in una fase più tipicamente invernale.

"L'aria artica in ingresso sul Mediterraneo dalla Valle del Rodano stimolerà la formazione di un vortice depressionario che manterrà le temperature molto basse e porterà precipitazioni abbondanti al Centro Nord. Precipitazioni che saranno nevose a quote insolitamente basse per il periodo. In particolare lunedì mattina si potranno realizzare condizioni favorevoli per delle nevicate anche sotto ai 400m al Nordovest, intorno 700/900m per le Alpi e le Prealpi Lombarde, 400/700m per il Trentino Alto Adige e le Dolomiti Venete e intorno 600/800m sulla dorsale Tosco Emiliana. Probabilmente anche la città di Cuneo sarà imbiancata".