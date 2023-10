Irrompe l'autunno, mercoledì le prime piogge

Le prime piogge che in avvio di settimana stanno interessando parte delle regioni centro-meridionali si attarderanno sul Sud Italia martedì, attenuandosi entro sera man mano che l'impulso instabile si porterà verso la Penisola Balcanica. Ma nel frattempo sull'Atlantico va scavandosi un profondo vortice che tra martedì e mercoledì si porterà dalla Penisola Iberica verso il sud britannico e piloterà una perturbazione destinata a raggiungere parte delle regioni centro-settentrionali, con il ritorno di piogge e rovesci. Ecco nel dettaglio cosa accadrà fino a giovedì a Como.

Martedì 17 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3060m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 18 ottobre

giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2991m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 19 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3062m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.