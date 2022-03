Un inizio primavera all'insegna del sole e della siccità

Ancora cielo sereno, con totale assenza di nuvole. Un vasto campo anticiclonico garantisce infatti condizioni stabili e asciutte. Giornate ampiamente soleggiate su tutto il territorio lariani. Temperature in diminuzione nei valori minimi, con valori oggi inferiori ai 5°C in pianura, mentre le massime saranno in aumento, con valori superiori ai 15°C.

Si va però esaurendo l'afflusso delle correnti fredde orientali e tutta la settimana sarà in prevalenza ben soleggiata in Lombardia. Prosegue dunque la fase siccitosa che sta caratterizzando fin qui la prima parte dell'anno. Dal punto di vista termico il clima sarà ancora piuttosto freddo nei primi giorni della settimana con locali gelate fino in pianura, poi graduale aumento delle temperature con primi tepori primaverili nella seconda parte e massime intorno ai 20 gradi. Tanto sole dunque e ancora niente pioggia almeno sino alla fine di marzo. Preoccupano il lago sempre più basso e la vegetazione secca a rischio incendi.